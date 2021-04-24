Андрей ЛУНИН: «Серхио Рамос — суперкапитан и суперчеловек»

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о 35-летнем капитане «сливочных» Серхио Рамосе.

«Он — харизматичный, ведет за собой, поддерживает, он — лидер на футбольном поле и за его пределами, он поможет советом в профессиональном и в бытовом плане. Это — суперкапитан и суперчеловек.

Мне он помогал в плане отдыха, в плане выбора ресторана. Я хотел поменять цвет машины — он мне посоветовал своих людей. Любой момент, который тебя интересует — вообще не вопрос. Я интересовался его автопарком, его жильем. Он все без проблем рассказывал», — отметил Лунин.