Андрей ЛУНИН: «Серхио Рамос — суперкапитан и суперчеловек»

Украинский голкипер «Реала» высоко ценит капитана «сливочных»

  • 24.04.2021 21:09
  • 552 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «Серхио Рамос — суперкапитан и суперчеловек»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о 35-летнем капитане «сливочных» Серхио Рамосе.

«Он — харизматичный, ведет за собой, поддерживает, он — лидер на футбольном поле и за его пределами, он поможет советом в профессиональном и в бытовом плане. Это — суперкапитан и суперчеловек.

Мне он помогал в плане отдыха, в плане выбора ресторана. Я хотел поменять цвет машины — он мне посоветовал своих людей. Любой момент, который тебя интересует — вообще не вопрос. Я интересовался его автопарком, его жильем. Он все без проблем рассказывал», — отметил Лунин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 21:32
    0
    про суперчеловека переспроси у Александра Рыбки
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 21:32
    0
    про суперчеловека переспроси у Александра Рыбки
    Ссылка
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