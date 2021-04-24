Колос — Ворскла. Видео гола Смирного

22-летний украинский полузащитник «Колоса» Евгений Смирный отметился забитым мячом в поединке 23-го тура чемпионата Украины против «Ворсклы».
Смирный забил на 87-й минуте, установив окончательный счет в матче — 3:0 в пользу «Колоса».
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Источник — Футбол 1/2/3
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