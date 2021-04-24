Колос — Ворскла. Видео гола Чурко

27-летний украинский полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко отметился забитым мячом в поединке 23-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:0). Чурко сделал счет 2:0 в пользу своей команды на 66-й минуте встречи.
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Источник — Футбол 1/2/3
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