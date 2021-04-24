Милнер установил рекорд АПЛ

Хавбек «Ливерпуля» в 159-й раз вышел на замену

  • 24.04.2021 19:01
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Милнер установил рекорд АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ливерпуль» в 33-м туре АПЛ дома упустил победу над «Ньюкаслом» - ничья 1:1. Полузащитник «Красных» Джеймс Милнер вышел на замену на 59-й минуте вместо Диогу Жоты.

Для Милнера это 159-й выход на замену в матчах АПЛ – новый рекорд турнира. Предыдущий рекорд (158 выходов на замену) принадлежал форварду Питеру Краучу, который также успел поиграть за «Ливерпуль».

Милнер кроме «Ливерпуля» в АПЛ выступал за «Лидс», «Манчестер Сити», «Астон Виллу» и «Ньюкасл».

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Источник — Opta

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