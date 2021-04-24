Андрей ЛУНИН: «Глупо недооценивать Бензема»

Украинский голкипер «Реала» рассказал о французском нападающем

  • 24.04.2021 18:28
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Андрей ЛУНИН: «Глупо недооценивать Бензема»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о 33-летнем французском форварде «сливочных» Кариме Бензема.

«Не знаю, кто его недооценил. Он много лет основной игрок клуба, сколько у него забитых мячей и голевых передач. Цифры говорят сами за себя. Недооценивать такие достижения глупо.

Бензема — спокойный и уравновешенный. Он достаточно помогает молодым полевым игрокам — Винисиусу, Родриго. Дает советы, подсказывает. С ним легко общаться, нет какой-то замкнутости. Все легко и открыто. Он ответственный за музыку в зале. У него французская музыка — рэп. Заниматься всегда приятно с ним», — отметил Лунин.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — Футбол 1/2/3

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