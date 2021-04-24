Британский портал назвал Марадону лучшим игроком в истории

Месси попал в топ-3

  • 24.04.2021 18:27
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Британский портал назвал Марадону лучшим игроком в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный британский сайт 90min составил собственную версию рейтинга лучших игроков в истории футбола. Первое место отдали Диего Марадоне.

Топ-10 рейтинга:

1. Диего Марадона (Аргентина);

2. Пеле (Бразилия);

3. Лионель Месси (Аргентина);

4. Франц Беккенбауэр (Германия);

5. Йохан Кройфф (Нидерланды);

6. Роналдо (Бразилия);

7. Криштиану Роналду (Португалия);

8. Зинедин Зидан (Франция);

9. Мишель Платини (Франция);

10. Роберто Баджо (Италия)

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Источник — 90min

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