Британский портал назвал Марадону лучшим игроком в истории

Известный британский сайт 90min составил собственную версию рейтинга лучших игроков в истории футбола. Первое место отдали Диего Марадоне.
Топ-10 рейтинга:
1. Диего Марадона (Аргентина);
2. Пеле (Бразилия);
3. Лионель Месси (Аргентина);
4. Франц Беккенбауэр (Германия);
5. Йохан Кройфф (Нидерланды);
6. Роналдо (Бразилия);
7. Криштиану Роналду (Португалия);
8. Зинедин Зидан (Франция);
9. Мишель Платини (Франция);
10. Роберто Баджо (Италия)
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
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Источник — 90min
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