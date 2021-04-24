Ани Лорак о романе с Сергеем Ребровым: «Он был одержим»

42-летняя украинская певица Ани Лорак рассказала о своем романе с бывшим форвардом «Динамо», «Тоттенхэма» и сборной Украины Сергеем Ребровым.

«Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим — то он добивается того, что хочет. Но роль девушки для свиданий меня не интересовала», — сказала Лорак.

Ребров защищал цвета лондонского «Тоттенхэма» с 2000 по 2004 годы.

С 2018 года Ребров работает главным тренером венгерского «Ференцвароша».