Ани Лорак о романе с Сергеем Ребровым: «Он был одержим»

Но роль девушки для свиданий известную певицу не интересовала

  • 24.04.2021 17:54
  • 5153 просмотра
  • 10 комментариев
Ани Лорак о романе с Сергеем Ребровым: «Он был одержим»
© Instagram. Ани Лорак

42-летняя украинская певица Ани Лорак рассказала о своем романе с бывшим форвардом «Динамо», «Тоттенхэма» и сборной Украины Сергеем Ребровым.

«Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим — то он добивается того, что хочет. Но роль девушки для свиданий меня не интересовала», — сказала Лорак.

Ребров защищал цвета лондонского «Тоттенхэма» с 2000 по 2004 годы.

С 2018 года Ребров работает главным тренером венгерского «Ференцвароша».

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Источник — Страна.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Александр Мельнтченко
    online
      Александр Мельнтченко, 24.04.2021 18:45
    0
    После того продюсера который тебя с малых лет долбил, подобные заявления звучать наивно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.04.2021 18:43
    0
    ПРосто - П..зда - йди на Х
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 18:41
    0
    Шльондра сама нещасна по руках пішла, так тепер руйнує Реброву щасливу сім'ю...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.04.2021 18:36
    0
    "Но роль девушки для свиданий меня не интересовала" По началу уверен что интересовала, но видно объем и цена подарков сократилась и пошла другого доить.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 24.04.2021 18:33
    0
    Решила хайпонуть на Станиславыче?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.04.2021 18:31
    +1
    она просто родилась и какое то время жила в Украине, думают давно уже не стоит писать , что "украинская певица"
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 18:26
    +5
    Ребров хороший футболист и, в дальнейшем, показал себя хорошим тренером. А Лорак дешевая поп-овца, которую уже мало кто помнит, она ему не пара
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 24.04.2021 18:21
    +4
    Народна мудрість: -не вір по@іям....
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.04.2021 18:20
    +10
    Ну, Каролина, а что ты хотела, ты же шлюха по природе на большее, кроме перепихона не годишься.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.04.2021 18:15
    0
    Сдала парня с потрохами
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.04.2021 18:20
    +10
    Ну, Каролина, а что ты хотела, ты же шлюха по природе на большее, кроме перепихона не годишься.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 18:26
    +5
    Ребров хороший футболист и, в дальнейшем, показал себя хорошим тренером. А Лорак дешевая поп-овца, которую уже мало кто помнит, она ему не пара
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 24.04.2021 18:21
    +4
    Народна мудрість: -не вір по@іям....
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.04.2021 18:31
    +1
    она просто родилась и какое то время жила в Украине, думают давно уже не стоит писать , что "украинская певица"
    Ссылка
    Александр Мельнтченко
    online
      Александр Мельнтченко, 24.04.2021 18:45
    0
    После того продюсера который тебя с малых лет долбил, подобные заявления звучать наивно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.04.2021 18:43
    0
    ПРосто - П..зда - йди на Х
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 18:41
    0
    Шльондра сама нещасна по руках пішла, так тепер руйнує Реброву щасливу сім'ю...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.04.2021 18:36
    0
    "Но роль девушки для свиданий меня не интересовала" По началу уверен что интересовала, но видно объем и цена подарков сократилась и пошла другого доить.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 24.04.2021 18:33
    0
    Решила хайпонуть на Станиславыче?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.04.2021 18:15
    0
    Сдала парня с потрохами
    Ссылка
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