Колос – Ворскла. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 24.04.2021 16:30
  • 299 просмотров
  • 1 комментарий
Колос – Ворскла. Известны стартовые составы
© ФК Колос

Сегодня «Колос» в 23-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Антюх, Костышин, Чурко, Хлебас
Запас: Кучеренко, Зозуля, Ром, Нгамба, Задоя, Ориховский, Смирный, Ильин, Исаенко

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Кане, Якубу, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк, Кулач
Запас: Исенко, Сапай, Кравчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Нестеренко

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Источник — УПЛ

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 24.04.2021 16:47
    0
    Лысенко даже в запасе нет, что с ним?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 24.04.2021 16:47
    0
    Лысенко даже в запасе нет, что с ним?
    Ссылка
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