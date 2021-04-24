Колос – Ворскла. Известны стартовые составы

Сегодня «Колос» в 23-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Колос»: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Антюх, Костышин, Чурко, Хлебас
Запас: Кучеренко, Зозуля, Ром, Нгамба, Задоя, Ориховский, Смирный, Ильин, Исаенко
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Кане, Якубу, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк, Кулач
Запас: Исенко, Сапай, Кравчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Нестеренко
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Источник — УПЛ
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