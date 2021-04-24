Стало известно, что сказал Лунину Перес при первой встрече

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин в эксклюзивном интервью Youtube-каналу BurBuzz рассказал, как прошла его первая встреча с президентом команды Флорентино Пересом.
«После 13-го триумфа Реала в Лиге чемпионов Перес сказал мне: Твоя задача, чтобы тут появилась цифра 14. Может это просто красивые слова при встрече, но не хочется верить, что такие люди просто бросаются красивыми фразами».
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Источник — БурBuzz
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