Стало известно, что сказал Лунину Перес при первой встрече

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин в эксклюзивном интервью Youtube-каналу BurBuzz рассказал, как прошла его первая встреча с президентом команды Флорентино Пересом.

«После 13-го триумфа Реала в Лиге чемпионов Перес сказал мне: Твоя задача, чтобы тут появилась цифра 14. Может это просто красивые слова при встрече, но не хочется верить, что такие люди просто бросаются красивыми фразами».