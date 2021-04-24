ГАСПЕРИНИ: «Хочу видеть Аталанту на 2-м месте. Не думал, что это возможно»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини до сезона не верил в борьбу за топ-2, однако сейчас хочет видеть команду на 2-й позиции.

«Могли бы бороться за титул? Давайте не будем говорить о тех очках, которые мы потеряли. В матчах с «Ювентусом» и «Ромой» команда сыграла хорошо, пусть выиграли мы только один поединок из двух».

«Теперь я хочу видеть команду на 2-м месте по итогу чемпионата. Все в наших руках. До старта сезона, если бы меня спросили, можем ли мы занять 2-е место, то я бы сказал нет. Не верил в это».

«Но сейчас это возможно. Почему бы не бороться? В последнем туре у нас будет битва с «Миланом», - сказал Гасперини.

Сейчас «Аталанта» занимает 3-е место с отставанием от 2-го в 1 пункт.