ГАСПЕРИНИ: «Хочу видеть Аталанту на 2-м месте. Не думал, что это возможно»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини до сезона не верил в борьбу за топ-2, однако сейчас хочет видеть команду на 2-й позиции.
«Могли бы бороться за титул? Давайте не будем говорить о тех очках, которые мы потеряли. В матчах с «Ювентусом» и «Ромой» команда сыграла хорошо, пусть выиграли мы только один поединок из двух».
«Теперь я хочу видеть команду на 2-м месте по итогу чемпионата. Все в наших руках. До старта сезона, если бы меня спросили, можем ли мы занять 2-е место, то я бы сказал нет. Не верил в это».
«Но сейчас это возможно. Почему бы не бороться? В последнем туре у нас будет битва с «Миланом», - сказал Гасперини.
Сейчас «Аталанта» занимает 3-е место с отставанием от 2-го в 1 пункт.
Источник — Football-Italia
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