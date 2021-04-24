Борьба за титул U-21 продолжается. Динамо и Шахтер добыли победы

У киевской команды остается преимущество в 5 очков

  • 24.04.2021 14:57
  • 1478 просмотров
  • 2 комментария
Борьба за титул U-21 продолжается. Динамо и Шахтер добыли победы
© fcdynamo.kiev.ua

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 обыграло «Ингулец» благодаря дублю форварда Владислава Ваната.

Эта победа позволила киевлянам набрать 60 очков. На 5 пунктов меньше имеет «Шахтер» U-21, который одолел молодежку «Александрии» 2:0.

До конца сезона осталось сыграть три тура.

Чемпионат Украины U-21. 23-й тур

Динамо U-21 - Ингулец U-21 2:1
Голы: Ванат, 39, 45 - Скорко (в свои ворота), 65

Александрия U-21 - Шахтер U-21 0:2
Голы: Гуров, 76, Микитишин, 85

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 15:01
    0
    У Ваната уже 23 гола в 23-х матчах. Скоро увидим его в основе
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.04.2021 14:58
    -1
    Динамо чемпион!
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    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 15:01
    0
    У Ваната уже 23 гола в 23-х матчах. Скоро увидим его в основе
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