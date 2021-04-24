Борьба за титул U-21 продолжается. Динамо и Шахтер добыли победы

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 обыграло «Ингулец» благодаря дублю форварда Владислава Ваната.
Эта победа позволила киевлянам набрать 60 очков. На 5 пунктов меньше имеет «Шахтер» U-21, который одолел молодежку «Александрии» 2:0.
До конца сезона осталось сыграть три тура.
Чемпионат Украины U-21. 23-й тур
Динамо U-21 - Ингулец U-21 2:1
Голы: Ванат, 39, 45 - Скорко (в свои ворота), 65
Александрия U-21 - Шахтер U-21 0:2
Голы: Гуров, 76, Микитишин, 85
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Источник — Sport.ua
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