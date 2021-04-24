Лунин рассказал, как Бущан стал основным вратарем сборной

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин в эксклюзивном интервью Youtube-каналу BurBuzz рассказал, почему Андрей Шевченко доверил Георгию Бущану место первого номера национальной команды.

«Игровая практика. Он основной вратарь в клубе. Давай хотя бы возьмем для примера Пятова Андрея. Играл бы он - мы все понимаем, кто был бы основным вратарем. Чтобы играть в сборной - нужно играть в клубе. Это первая причина, почему Жора - основной вратарь».