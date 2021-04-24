Дэвид МОЙЕС: «Нужно сделать АПЛ-2 и пригласить туда Селтик и Рейнджерс»

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хотел бы видеть топ-команды Шотландии в объединенном чемпионате с Англией, однако понимает, что место в АПЛ не хватает.
«Раз уж идея Суперлиги провалилась, то можно придумать что-то другое. Иногда нужны изменения. Я считаю, что АПЛ - великолепная лига, но топ-клубы жалуются на большое количество матчей».
«Можно подумать о том, чтобы сделать АПЛ-2 и пригласить туда «Селтик» и «Рейнджерс». Почему бы не объединить Англию и Шотландию в футболе».
«Дать возможность топ-клубам Шотландии выступать в АПЛ-2. Для них это было бы выгодно».
«Можно было бы сократить количество команд в АПЛ и отправить их в АПЛ-2. Это разгрузит календарь. Было бы интересно попробовать что-то новое», - считает Мойес.
Разговоры о том, что «Рейнджерс» и «Селтик» могут играть в АПЛ идут давно, однако дальше слухов дело не двигается.
Источник — BBC
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и нах*ра оно такое Селтику и Рейнджерс？
и нах*ра оно такое Селтику и Рейнджерс？
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