Дэвид МОЙЕС: «Нужно сделать АПЛ-2 и пригласить туда Селтик и Рейнджерс»

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хотел бы видеть топ-команды Шотландии в объединенном чемпионате с Англией, однако понимает, что место в АПЛ не хватает.

«Раз уж идея Суперлиги провалилась, то можно придумать что-то другое. Иногда нужны изменения. Я считаю, что АПЛ - великолепная лига, но топ-клубы жалуются на большое количество матчей».

«Можно подумать о том, чтобы сделать АПЛ-2 и пригласить туда «Селтик» и «Рейнджерс». Почему бы не объединить Англию и Шотландию в футболе».

«Дать возможность топ-клубам Шотландии выступать в АПЛ-2. Для них это было бы выгодно».

«Можно было бы сократить количество команд в АПЛ и отправить их в АПЛ-2. Это разгрузит календарь. Было бы интересно попробовать что-то новое», - считает Мойес.

Разговоры о том, что «Рейнджерс» и «Селтик» могут играть в АПЛ идут давно, однако дальше слухов дело не двигается.