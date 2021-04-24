Дэвид МОЙЕС: «Нужно сделать АПЛ-2 и пригласить туда Селтик и Рейнджерс»

Наставник «Вест Хэма» не против видеть шотландские гранды в АПЛ

  • 24.04.2021 14:33
  • 1436 просмотров
  • 4 комментария
Дэвид МОЙЕС: «Нужно сделать АПЛ-2 и пригласить туда Селтик и Рейнджерс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хотел бы видеть топ-команды Шотландии в объединенном чемпионате с Англией, однако понимает, что место в АПЛ не хватает.

«Раз уж идея Суперлиги провалилась, то можно придумать что-то другое. Иногда нужны изменения. Я считаю, что АПЛ - великолепная лига, но топ-клубы жалуются на большое количество матчей».

«Можно подумать о том, чтобы сделать АПЛ-2 и пригласить туда «Селтик» и «Рейнджерс». Почему бы не объединить Англию и Шотландию в футболе».

«Дать возможность топ-клубам Шотландии выступать в АПЛ-2. Для них это было бы выгодно».

«Можно было бы сократить количество команд в АПЛ и отправить их в АПЛ-2. Это разгрузит календарь. Было бы интересно попробовать что-то новое», - считает Мойес.

Разговоры о том, что «Рейнджерс» и «Селтик» могут играть в АПЛ идут давно, однако дальше слухов дело не двигается.

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Источник — BBC

(9 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.04.2021 15:04
    0
    Павел СН, 24.04.2021 14:58
    чего здесь не понятно?Бабло рулит т.е разница в призовых в чемпе Шотландии и АПЛ колосальна
    в этом мире уже все измеряется баблом？бороться за титул чемпиона Шотландии или ошиваться среди английских середнячков....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 24.04.2021 14:58
    0
    чего здесь не понятно?Бабло рулит т.е разница в призовых в чемпе Шотландии и АПЛ колосальна
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 24.04.2021 14:53
    +3
    Колись Газзаєв подібну )(уйню ляпнув...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.04.2021 14:39
    +2
    какая-то логика странная: типа пригласить в чемпионат Украины лучшие клубы Молдовы или Беларуси, ноиз-ща того, что там уже места заняты, отправить их в первую лигу
    и нах*ра оно такое Селтику и Рейнджерс？
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 24.04.2021 14:53
    +3
    Колись Газзаєв подібну )(уйню ляпнув...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.04.2021 14:39
    +2
    какая-то логика странная: типа пригласить в чемпионат Украины лучшие клубы Молдовы или Беларуси, ноиз-ща того, что там уже места заняты, отправить их в первую лигу
    и нах*ра оно такое Селтику и Рейнджерс？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.04.2021 15:04
    0
    Павел СН, 24.04.2021 14:58
    чего здесь не понятно?Бабло рулит т.е разница в призовых в чемпе Шотландии и АПЛ колосальна
    в этом мире уже все измеряется баблом？бороться за титул чемпиона Шотландии или ошиваться среди английских середнячков....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 24.04.2021 14:58
    0
    чего здесь не понятно?Бабло рулит т.е разница в призовых в чемпе Шотландии и АПЛ колосальна
    Ссылка
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