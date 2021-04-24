Лидеры Львова не смогут сыграть против Десны

В календарном поединке 23 тура чемпионата УПЛ «Львов» – «Десна», который состоится 24 апреля, «горожанам» снова не помогут два ведущих легионера.

Капитан команды Шина, хотя уже и тренируется в общей группе, но чувствует дискомфорт в задней поверхности бедра, а Донатас Казлаускас после возвращения из сборной Литвы заболел коронавирусом, две недели находился на самоизоляции.

Казлаускас уже возобновил тренировки, провел один матч за молодежный состав, однако еще пребывает не в боевой спортивной форме.

Также сегодня «Львову» не помогут дисквалифицированные Mаксим Грисьо и Александр Романчук. Зато после продолжительного перерыва, вызванного серьезной травмой, вернулся в строй бразильский универсал Велвес.

Напомним, что «Львов» в турнирной таблице чемпионата УПЛ занимает 10 место, набрав 21 очко, имея одну игру в запасе.