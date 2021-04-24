Лидеры Львова не смогут сыграть против Десны

Команда Анатолия Бессмертного испытывает кадровые проблемы

  • 24.04.2021 14:28
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Лидеры Львова не смогут сыграть против Десны
© ПФК Львов. Шина

В календарном поединке 23 тура чемпионата УПЛ «Львов» – «Десна», который состоится 24 апреля, «горожанам» снова не помогут два ведущих легионера.

Капитан команды Шина, хотя уже и тренируется в общей группе, но чувствует дискомфорт в задней поверхности бедра, а Донатас Казлаускас после возвращения из сборной Литвы заболел коронавирусом, две недели находился на самоизоляции.

Казлаускас уже возобновил тренировки, провел один матч за молодежный состав, однако еще пребывает не в боевой спортивной форме.

Также сегодня «Львову» не помогут дисквалифицированные Mаксим Грисьо и Александр Романчук. Зато после продолжительного перерыва, вызванного серьезной травмой, вернулся в строй бразильский универсал Велвес.

Напомним, что «Львов» в турнирной таблице чемпионата УПЛ занимает 10 место, набрав 21 очко, имея одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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