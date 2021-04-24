Лунин рассказал о главной ошибке после перехода в Реал

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин в эксклюзивном интервью Youtube-каналу BurBuzz рассказал, как могла измениться его карьера в Испании.

«На мой взгляд, ошибка была в том, что пошел в Леганес. Сначала надо было идти в условное Овьедо. Сегунда и Чемпионшип - лучшие перволиговые соревнования в мире. Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы немного больше доверия».