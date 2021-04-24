Лунин о конкуренции с Куртуа: «Сейчас он сильнее, но позже сравним»

Резервный вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал, что проблем в отношениях с конкурентом Тибо Куртуа у него нет.
«Мы товарищи по команде. Никакой неприязни личной нет. В плане профессиональном он заставляет меня работать лучше и больше, чтобы его вытеснить. В бытовом плане есть определенное общение за обеденным столом, на выездах».
«Думаю, конечно, он сильнее сейчас. Но у него за карьеру уже сколько - 250 матчей на топ-уровне? Это опыт, это стабильность и уровень».
«Даст Бог, я проведу такое же количество матчей и тогда сравним», - сказал Лунин.
Источник — БурBuzz
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