Лидс – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» - «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» пять матчей кряду выиграл. Накануне этой встречи подопечные Сульшера переиграли на «Олд Траффорд» «Бернли» (3:1). МЮ с 66 очками идет вторым в АПЛ.

«Лидс» не проигрывает пять матчей кряду (3 победы и 2 ничьи). Перед поединком с МЮ эта команда удачно сыграла с грандами АПЛ «Ман Сити» (победа 2:1) и «Ливерпулем» (ничья 1:1). «Лидс» с 46 баллами расположился на 10-й позиции.

Нас ждет очень интересная игра, в которой встретятся принципиальные соперники. Это знаменитое дерби называют еще «Противостояние роз». Кстати в первом круге на своем поле МЮ выиграл у «Лидса» со счетом 6:2!

Но я поставлю на то, что «Лидс» даст бой манкунианцам и не проиграет в этой дуэли. У «павлинов» очень интересная команда с очень хорошим тренером аргентинцем Марсело Бьелсой», - сказал Бартулович.

Матч «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».