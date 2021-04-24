Андрей ЛУНИН: «В Реале может не получиться, но я хотя бы попытался»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не жалеет, что перебрался в мадридскую команду, несмотря на статус резервного кипера и небольшое количество игрового времени.

«Не жалею, что перешел в «Реал». Был интерес 5-7 клубов. Не секрет, что было несколько команд - и попроще, и посильнее, и топ. «Реал» - это мечта. И когда мне сказали, что есть интерес, то я сперва не поверил. Я не мог отказаться. Можно было уйти в другой клуб, где, возможно, было бы больше шансов играть и меньше конкуренция, но я бы жалел 100%, что я даже не попробовал и не поборолся в «Реале».

«Я могу потратить два-три года, пять лет, может в итоге не получиться, это жизнь, но я хотя бы попытался. Я делаю все, что от меня зависит. Не все зависит от футболиста. Буду продолжать работать, никто руки не опускает. Постараюсь добиться своей цели в «Реале», - сказал Лунин.