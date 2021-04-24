Андрей ЛУНИН: «В Реале может не получиться, но я хотя бы попытался»

Украинец намерен бороться за место в команде

  • 24.04.2021 11:25
  • 1103 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ЛУНИН: «В Реале может не получиться, но я хотя бы попытался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не жалеет, что перебрался в мадридскую команду, несмотря на статус резервного кипера и небольшое количество игрового времени.

«Не жалею, что перешел в «Реал». Был интерес 5-7 клубов. Не секрет, что было несколько команд - и попроще, и посильнее, и топ. «Реал» - это мечта. И когда мне сказали, что есть интерес, то я сперва не поверил. Я не мог отказаться. Можно было уйти в другой клуб, где, возможно, было бы больше шансов играть и меньше конкуренция, но я бы жалел 100%, что я даже не попробовал и не поборолся в «Реале».

«Я могу потратить два-три года, пять лет, может в итоге не получиться, это жизнь, но я хотя бы попытался. Я делаю все, что от меня зависит. Не все зависит от футболиста. Буду продолжать работать, никто руки не опускает. Постараюсь добиться своей цели в «Реале», - сказал Лунин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — БурBuzz

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 12:26
    0
    Он говорит то,что должен говорить... Он же не скажет- да мне до фонаря, играю или нет, главное что бабки капают каждый день, и все путем...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 24.04.2021 11:58
    -1
    лучше синица в рукаве, чем журавль в небе!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2021 11:28
    +2
    Играть во ск он планирует начать там, к 33-м?
    Целеустремлённость это конечно похвально, но не на грани безумия ж.
    Если уж хочет числится там, то шёл бы в аренду хоть куда-то, а то 1 матч в кубке за сезон ему явно пользы не принесут.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2021 11:28
    +2
    Играть во ск он планирует начать там, к 33-м?
    Целеустремлённость это конечно похвально, но не на грани безумия ж.
    Если уж хочет числится там, то шёл бы в аренду хоть куда-то, а то 1 матч в кубке за сезон ему явно пользы не принесут.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 12:26
    0
    Он говорит то,что должен говорить... Он же не скажет- да мне до фонаря, играю или нет, главное что бабки капают каждый день, и все путем...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности