Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош хочет вернуться в группу Лиги чемпионов»

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарий по итогам 3-го кряду титула в чемпионате Венгрии.

«Команда хочет вернуться в группу Лигу чемпионов, а первый шаг для этого - выиграть чемпионат. В этом году было сложно снова стать первыми, потому что все были очень мотивированы нас обыграть. Помню, в своем первом сезоне в «Динамо» Киев мы все были очень нацелены на то, чтобы победить «Шахтер». И мы это сделали».

«Думаю, «Ференцварошу» будет тяжело сохранить доминирующую позицию в новом сезоне, потому что «Академия Пушкаша» и «Фехервар» готовятся к битве. Для меня всегда самое важное - это национальный чемпионат».

«Рад, что «Ференцварошу» удалось выиграть его трижды. Наверное, кто-то думает, что нам было легко добиться такого, но это не так», - сказал Ребров.

Ребров пока не комментирует дальнейшие планы, однако контракт наставника истекает через год.