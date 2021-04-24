Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош хочет вернуться в группу Лиги чемпионов»

Тренер рад, что удалось снова выиграть чемпионат

  • 24.04.2021 11:45
  • 904 просмотра
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош хочет вернуться в группу Лиги чемпионов»
© fradi.hu

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарий по итогам 3-го кряду титула в чемпионате Венгрии.

«Команда хочет вернуться в группу Лигу чемпионов, а первый шаг для этого - выиграть чемпионат. В этом году было сложно снова стать первыми, потому что все были очень мотивированы нас обыграть. Помню, в своем первом сезоне в «Динамо» Киев мы все были очень нацелены на то, чтобы победить «Шахтер». И мы это сделали».

«Думаю, «Ференцварошу» будет тяжело сохранить доминирующую позицию в новом сезоне, потому что «Академия Пушкаша» и «Фехервар» готовятся к битве. Для меня всегда самое важное - это национальный чемпионат».

«Рад, что «Ференцварошу» удалось выиграть его трижды. Наверное, кто-то думает, что нам было легко добиться такого, но это не так», - сказал Ребров.

Ребров пока не комментирует дальнейшие планы, однако контракт наставника истекает через год.

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Источник — ФК Ференцварош

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.04.2021 12:10
    -1
    SandroKing, 24.04.2021 12:02
    Если Ребров выведет два раза подряд Ференцварош в группу ЛЧ то это будет солидным достижением и появятся хорошие предложения.
    вряд ли
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.04.2021 12:02
    +1
    Если Ребров выведет два раза подряд Ференцварош в группу ЛЧ то это будет солидным достижением и появятся хорошие предложения.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.04.2021 12:02
    +1
    Если Ребров выведет два раза подряд Ференцварош в группу ЛЧ то это будет солидным достижением и появятся хорошие предложения.
    Ссылка
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