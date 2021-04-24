Тете? Нет, Тото!

В конце 2019-го тогдашний гендир «Зари» Сергей Рафаилов, растекаясь мыслью по древу относительно злободневной для него темы «Шахтера», помимо всего прочего сказал следующее: «Вот Тотовицкий – вы не представляете, какой это футболист. Лучший дриблер в Украине, нет больше таких». Признаться, лично мне слова «Усатого няня» о «лучшем в стране дриблере» в адрес «лучшего в стране специалиста по арендам» тогда показались ересью. Если не сказать еще жестче. Мне казалось, что я уж точно представляю, какой это футболист – Андрей Тотовицкий: не без царя в голове, конечно же, но уж явно птица невысокого полета. Да еще и в определенной степени стреноженная особенностями мировоззрения «Шахтера».

Не убеждали меня и более ранние слова о нашем сегодняшнем герое бывшего тренера «Зари» Юрия Вернидуба, который считал, что Андрей заслуживает вызова в сборную Украины. Какая там сборная, - примерно так размышлял я в то время, ему для начала нужно «прорости» хоть в каком-то клубе, перестать скитаться по командировкам, а уж потом думать о чем-то возвышенном.



ФК Заря. Андрей Тотовицкий

В дальнейшем (то, которое ближайшее) я лишь убедился в правильности своих предположений и умозаключений. Когда после неплохого сезона в «Заре», умеренного сезона в «Мариуполе» и противоречивого - в «Кортрейке» Тотовицкий вернулся в «Шахтер», заиграть в донецкой команде он все равно не сумел. Он стал, разве что, лицом «горняков» на всяческих благотворительных мероприятиях, но отнюдь не на футбольном поле. Тогдашний рулевой дончан Фонсека явно не доверял Тотовицкому. Ко всему прочему, полузащитник получил серьезнейшую травму, из-за которой весь 2019-й для него ушел насмарку.

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Весть о том, что в январе 2020-го Тотовицкий подписал контракт с «Десной», я уже воспринял более эмоционально и оптимистично. По той причине, что футболист в самом расцвете сил наконец-то решился на серьезный шаг: не имея перспектив в «Шахтере», он полностью сменил обстановку, надеясь не потерять в серебре. По первым словам Андрея на новом рабочем месте было понятно, что он очень устал и от постоянного хождения по арендам, и от отсутствия игровой практики. Поэтому он и настаивал на полноценном контракте. И практически добился своего. Почему практически? Ну, потому, что, по слухам, «Десна» владеет лишь пятидесятью процентами прав на Тотовицкого, еще столько же осталась у «Шахтера». В данном случае это традиционная для «горняков» схема. По такой же формуле они продавали Петряка, Зубкова, Малиновского: чтобы иметь свою долю в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Но в данном случае это не столь важно. Потому что, вырвавшись из не такой уж и золотой шахтерской клетки, Тотовицкий на глазах расцвел. Причем поразительно быстро. Так и хочется крикнуть, глядя на его игру в «Десне»: кто вы, я не узнаю вас в гриме!? А это, оказывается, тот же Тотовицкий, который хирел в «Мариуполе», не сумел закрепиться в «Кортрейке» и разменял место в основе «Зари» на скамью в «Шахтере».

Оказалось, для почти что сбитого летчика главное – внутренний комфорт и доверие тренера. «Андрей – одаренный, талантливый игрок. Возможно, вначале у него чего-то не хватало, но мы постоянно говорили о том, что он должен быть, стать лидером клуба после ухода Филиппова и Фаворова. Прошло какое-то время: и вот, собственно, он им стал», - говорит о своем подопечном наставник «Десны» Александр Рябоконь. Сам же футболист считает свои отношения с тренером дружескими, равно как и с новыми одноклубниками. «Собираемся покушать вместе, в баню ходим» - это Тотовицкий об атмосфере в черниговской команде. При всем уважении к бывшему коллективу Андрея, все-таки сложно представить парящегося в бане Тотовицкого вместе с Тайсоном или Фонсекой.

Так или иначе, Тотовицкий впервые в своей карьере получил два в одном: и возможность бороться за высокие задачи, и душевное равновесие. И не только лично я, но, уверен, фактически вся футбольная Украина увидела, что талант у этого полузащитника правда недюжинный. Признаю: прав был в свое время старина Рафаилов: мы действительно не представляли, какой это футболист.

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А этот футболист сейчас является главной действующей силой в очень симпатичной и боевитой черниговской команде. Причем, что показательно, Тотовицкий одинаково хорош и на позиции под нападающими, и на месте правого вингера, и даже на острие атаки. И да, с его дриблингом тоже полнейший порядок, а еще и мячи он забивает на загляденье. За пять туров до конца чемпионата черниговский 28-летний универсал занимал первое место среди бомбардиров по системе «гол плюс пас» - у него 14 результативных действий (9 голов и 5 ассистов). Нынешний сезон – однозначно лучший в карьере Тотовицкого. Доселе больше семи мячей на прежних рабочих местах он не забивал. А сейчас забил. И, есть такое ощущение, что это еще не предел.



ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Видно ведь невооруженным взглядом, что парень просто кайфует от того, что делает на поле, от того, что наконец-то нашел себя, свою команду, своего тренера. И футбол к нему поворачивается правильной стороной, не той, что раньше. Как по мне, Тотовицкий – один из лучших, если вообще не лучший игрок второй половины чемпионата. По полезности он не уступает Буяльскому, но важности – Юрченко, а с точки зрения технической оснащенности находится где-то рядом с Тете. Ну, это лично мое мнение. Вы так не считаете? Ваше право. Но его статистические показатели говорят за него очень убедительно.

Кстати, Тотовицкий не стремится стать лучшим голеадором первенства. Он сам так сказал. И, честно говоря, я ему верю. Потому что для него сейчас главное – «в каждой игре выходить на поле, приносить пользу команде и забивать». Казалось бы, все просто до банальности. Но именно этой простоты ему раньше и не хватало.

И в этой связи очень хотелось бы, чтобы игра и настроение Тотовицкого попали на «радары» Андрея Шевченко. По словам полузащитника «Десны», ему в последнее время очень часто задают вопрос о сборной, и все, что в его силах, он делает. А остальное – «прерогатива главного тренера». Все мы знаем, что главный тренер нашей сборной в определенной мере консерватор. И что игровая схема для Андрея Николаевича порой важнее футболистов. Но кому как ни Шевченко знать, что погоду в футболе делают не схемы, а люди. Тотовицкий сейчас способен делать эту погоду.