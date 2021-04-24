Александрия – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 23-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер».

«Александрия» в рамках УПЛ проиграла четыре поединка кряду. Затем александрийцы также уступили «Заре» в полуфинале Кубка Украины (1:1, 3:4 по пенальти). Сейчас «Александрия» с 26 очками идет седьмой в УПЛ. «Шахтер» в предыдущем туре уступил в Киеве «Динамо» (0:1). «Горняки» с 45 очками идут вторыми в УПЛ, отставая от первого «Динамо» на 10 очков!

Отметим, что в первом круге соперники сыграли вничью 1:1.

Думаю, «Александрии» будет сложно. Подопечные Владимира Шарана отыграли 120 минут на Кубок Украины с «Зарей». «Шахтер» будет свежий и «горняки» захотят выиграть после того, как уступили «Динамо». Поэтому поставлю на победу «Шахтера», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало в 17:00.