Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Стамбуле

  • 24.04.2021 10:02
  • 839 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

24 апреля украинка Марта Костюк (№85 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В матче 1/2 финала соперницей украинки станет румынка Сорана Кырстя (№67 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс - Кудерметова. Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Костюк  Кырстя
1-й круг  Рахимова (6-4 6-3) №143 WTA  Козлова (6-4 7-6) №130 WTA
2-й круг  Касаткина (6-3 7-5) №37 WTA   Потапова (7-6 6-4) №76 WTA
1/4 финала   Конюх (7-5 4-6 6-3) №241 WTA  Ферро (6-4, отказ) №57 WTA

Ранее девушки между собой не играли.
 
В финале победительница встречи сразится с Элизой Мертенс из Бельгии (№17 WTA) или Вероникой Кудерметовой из России (№29 WTA). 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 24.04.2021 10:09
    +1
    Ох, невже матчі наших дівчат співпадають по часу?(
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.04.2021 10:08
    +2
    Если у Костюк остались силы,плюс будет достаточно стабильна в игре и на подаче,то в принципе должна победить
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.04.2021 10:08
    +2
    Если у Костюк остались силы,плюс будет достаточно стабильна в игре и на подаче,то в принципе должна победить
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 24.04.2021 10:09
    +1
    Ох, невже матчі наших дівчат співпадають по часу?(
    Ссылка
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