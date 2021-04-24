Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля украинка Марта Костюк (№85 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
В матче 1/2 финала соперницей украинки станет румынка Сорана Кырстя (№67 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс - Кудерметова. Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Кырстя
|1-й круг
|Рахимова (6-4 6-3) №143 WTA
|Козлова (6-4 7-6) №130 WTA
|2-й круг
|Касаткина (6-3 7-5) №37 WTA
|Потапова (7-6 6-4) №76 WTA
|1/4 финала
|Конюх (7-5 4-6 6-3) №241 WTA
|Ферро (6-4, отказ) №57 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
В финале победительница встречи сразится с Элизой Мертенс из Бельгии (№17 WTA) или Вероникой Кудерметовой из России (№29 WTA).
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Источник — Sport.ua
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