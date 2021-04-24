Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля украинка Марта Костюк (№85 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.



В матче 1/2 финала соперницей украинки станет румынка Сорана Кырстя (№67 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс - Кудерметова. Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

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