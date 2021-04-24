Бразильский экс-игрок Львова перешел в Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» перед матчем чемпионата Первой лиги с «Кристаллом» пополнился вторым легионером из Бразилии. Контракт с клубом из Горишних Плавней подписал правый полузащитник Висенте де Паула Мерседес. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца июня.

Висенте ранее уже играл в Украине за «Львов». В 2019 году бразилец провел за галицкий клуб 14 матчей в Премьер-лиге и сделал 1 голевую передачу. Последним клубом футболиста был албанский «Бюлис».

Зимой Висенте побывал на просмотре в нескольких командах Первой лиги – «Металлисте 1925», «Кремне», «Авангарде». К «Горняку-Спорт» он присоединился в марте, еще до возобновления сезона, но официально игроком этого клуба стал только сейчас.

«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в Первой лиге. Сегодня команда Игоря Жабченко сыграет дома с «Кристаллом».