Бразильский экс-игрок Львова перешел в Горняк-Спорт

Висенте Де Паула продолжит карьеру в Первой лиге

  • 24.04.2021 10:05
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Бразильский экс-игрок Львова перешел в Горняк-Спорт
© ПФК Львов. Висенте де Паула

«Горняк-Спорт» перед матчем чемпионата Первой лиги с «Кристаллом» пополнился вторым легионером из Бразилии. Контракт с клубом из Горишних Плавней подписал правый полузащитник Висенте де Паула Мерседес. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца июня. 

Висенте ранее уже играл в Украине за «Львов». В 2019 году бразилец провел за галицкий клуб 14 матчей в Премьер-лиге и сделал 1 голевую передачу. Последним клубом футболиста был албанский «Бюлис». 

Зимой Висенте побывал на просмотре в нескольких командах Первой лиги – «Металлисте 1925», «Кремне», «Авангарде». К «Горняку-Спорт» он присоединился в марте, еще до возобновления сезона, но официально игроком этого клуба стал только сейчас.  

«Горняк-Спорт» занимает 9-е место в Первой лиге. Сегодня команда Игоря Жабченко сыграет дома с «Кристаллом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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