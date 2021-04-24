Пердута пропустит матч с Колосом из-за травмы

Команда Юрия Максимова в ближайшем туре не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды.

В матче 22-го тура УПЛ против «Зари» (4:2) травму задней поверхности бедра получил защитник «Ворсклы» Игорь Пердута. Футболист покинул поле на 57-й минуте, а вместо него в игру вступил Вадим Сапай.

Пердута к матчу 23-го тура УПЛ против «Колоса» не готовится. Футболист проходит восстановление после травмы и сможет вернуться к полноценным тренировкам уже после игры с «Колосом».

Напомним, что ранее из-за травм из тренировочного процесса «Ворсклы» выбыл голландец Де Нойер, который уехал восстанавливаться после травмы голеностопа на родину, и Георгий Цитаишвили, у которого был перелом ноги и операция.

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает четвертое место, имея в своем активе 37 очков. В оставшихся играх чемпионата полтавчане сыграют против «Колоса», киевского «Динамо», «Десны» и «Миная».