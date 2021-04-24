Французский клуб Бордо находится под угрозой ликвидации

Французский клуб «Бордо» оказался под угрозой ликвидации, так как компания King Street объявила о прекращении финансирования клуба.
В заявлении на официальном сайте клуба говорится:
«Владелец «Бордо», компания King Street, инвестировавшая в клуб 46 миллионов евро, поставила нас в известность о том, что больше не намерена финансово поддерживать команду. Эти обстоятельства побудили президента клуба защитить «Бордо», обратившись в коммерческий суд города. Назначен специальный представитель, который будет отвечать за помощь «Бордо» в поисках долгосрочного решения».
Причиной решения стало резкое падение доходов французских футбольных клубов, которое было вызвано пандемией коронавируса и проблемами с договорённостью о контракте с телевещателем Mediapro. King Street вложил в клуб €46 млн с момента приобретения, но больше не хочет финансировать клуб
«Бордо» занимает 16-е место в чемпионате Франции (36 очков в 33 матчах).
Турнирная таблица Лиги 1
[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021
Plus d'infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu
Источник — ФК Бордо
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