Французский клуб Бордо находится под угрозой ликвидации

Компания King Street объявила о прекращении финансирования клуба

  • 24.04.2021 06:12
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Французский клуб Бордо находится под угрозой ликвидации
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «Бордо» оказался под угрозой ликвидации, так как компания King Street объявила о прекращении финансирования клуба.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится:

«Владелец «Бордо», компания King Street, инвестировавшая в клуб 46 миллионов евро, поставила нас в известность о том, что больше не намерена финансово поддерживать команду. Эти обстоятельства побудили президента клуба защитить «Бордо», обратившись в коммерческий суд города. Назначен специальный представитель, который будет отвечать за помощь «Бордо» в поисках долгосрочного решения».

Причиной решения стало резкое падение доходов французских футбольных клубов, которое было вызвано пандемией коронавируса и проблемами с договорённостью о контракте с телевещателем Mediapro. King Street вложил в клуб €46 млн с момента приобретения, но больше не хочет финансировать клуб

«Бордо» занимает 16-е место в чемпионате Франции (36 очков в 33 матчах).

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — ФК Бордо

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