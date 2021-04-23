34-й тур
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Пайета. Марсель обыграл Реймс на выезде и вошел в топ-5 Лиги 1

23 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 34-го тура

  • 23.04.2021 23:59
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Дубль Пайета. Марсель обыграл Реймс на выезде и вошел в топ-5 Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 34-го тура.

«Марсель» обыграл «Реймс» на выезде (3:1) и вошел в топ-5 Лиги 1. Дублем  отметился хавбек Димитри Пайет.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (69), «Монако» (68), «Лион» (67), «Марсель» (55), «Ланс» (53), «Ренн» (51).

Лига 1. 34-й тур

«Реймс»  «Марсель»  1:3

Голы: Мбюкю, 38 – Пайет, 41, 76, Милик, 45+2.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Дукуре, Шавалерен (Драмме, 87), Кассама, Лопи (Маресич, 74), Диа (Кутеса, 87), Мбюкю (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Лирола, Камара (Ронжье, 40), Перрен (Луис Энрике, 75), Балерди, Гей, Пайет, Товен, Милик.

Предупреждение: Фас, 29.

Удаление: Фас, 69.

Судья: Ваттеллье.

23 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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