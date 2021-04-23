Дубль Пайета. Марсель обыграл Реймс на выезде и вошел в топ-5 Лиги 1

23 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 34-го тура.
«Марсель» обыграл «Реймс» на выезде (3:1) и вошел в топ-5 Лиги 1. Дублем отметился хавбек Димитри Пайет.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (69), «Монако» (68), «Лион» (67), «Марсель» (55), «Ланс» (53), «Ренн» (51).
Лига 1. 34-й тур
«Реймс» – «Марсель» – 1:3
Голы: Мбюкю, 38 – Пайет, 41, 76, Милик, 45+2.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Дукуре, Шавалерен (Драмме, 87), Кассама, Лопи (Маресич, 74), Диа (Кутеса, 87), Мбюкю (Зенели, 74), Туре (Сирхейс, 64).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Лирола, Камара (Ронжье, 40), Перрен (Луис Энрике, 75), Балерди, Гей, Пайет, Товен, Милик.
Предупреждение: Фас, 29.
Удаление: Фас, 69.
Судья: Ваттеллье.
23 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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