Реал Мадрид – Бетис. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Ла Лиги

  • 23.04.2021 23:29
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Реал Мадрид – Бетис. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Бетис».

«Реал» уже 16 матчей кряду не проигрывает, в большинстве из которых одерживает победы. Три тура подряд мадридцы не пропускают мячей, а 21-го апреля на выезде «сливочные» уверенно обыграли «Кадис» (0:3). «Бетис» пять матчей подряд не проигрывает. И интересно, что в четырех предыдущих встречах севильцы расписали мировые. В первом круге на «Бенито Вильямарин» в Севилье мадридцы победили со счетом 2:3.

Ставлю, конечно же, на победу «Реала», потому что сейчас идет серьезная борьба за чемпионство Испании и у «галактикос» есть все шансы побороться за титул. Поэтому, я думаю, подопечные Зидана должны выиграть в домашней встрече с «Бетисом», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» Мадрид – «Бетис» состоится 24-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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