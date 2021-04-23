Реал Мадрид – Бетис. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Бетис».

«Реал» уже 16 матчей кряду не проигрывает, в большинстве из которых одерживает победы. Три тура подряд мадридцы не пропускают мячей, а 21-го апреля на выезде «сливочные» уверенно обыграли «Кадис» (0:3). «Бетис» пять матчей подряд не проигрывает. И интересно, что в четырех предыдущих встречах севильцы расписали мировые. В первом круге на «Бенито Вильямарин» в Севилье мадридцы победили со счетом 2:3.

Ставлю, конечно же, на победу «Реала», потому что сейчас идет серьезная борьба за чемпионство Испании и у «галактикос» есть все шансы побороться за титул. Поэтому, я думаю, подопечные Зидана должны выиграть в домашней встрече с «Бетисом», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» Мадрид – «Бетис» состоится 24-го апреля. Начало встречи в 22:00.