31-й тур
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Козлы цепляются за Бундеслигу. Кельн нанес поражение Аугсбургу

23 апреля состоялся матчи 31-го тура чемпионата Германии

  • 23.04.2021 23:26
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Козлы цепляются за Бундеслигу. Кельн нанес поражение Аугсбургу
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии.

«Кельн» нанес поражение «Аугсбургу» (3:2). «Козлы» занимают 16-е место, которое дает право играть переходные матчи. 

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (57), «Айнтрахт» (56), «Боруссия» Д (52), «Байер» (47).

Бундеслига. 31-й тур

«Аугсбург»  «Кельн»  2:3

Голы: Дуда, 8 (0:1). Кайнц, 23 (0:2). Дуда, 33 (0:3). Гумны, 54 (1:3). Варгас, 62 (2:3).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 42), Оксфорд, Йагу Амарал, Калиджури (Рихтер, 87), Штробль (Моравек, 42), Хан, Груэсо, Варгас, Финнбогасон (Йенсен, 46).

«Кельн»: Т.Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 65), Борнау, Кайнц (Дрекслер, 69), Дуда, Скири, Вольф, Андерссон (Реджбецай, 79).

Предупреждения: Вольф, 45. Гумны, 45+2. Груэсо, 52. Реджбецай, 80. Дуда, 90.

Судья: Петерсен.

23 апреля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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