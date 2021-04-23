Козлы цепляются за Бундеслигу. Кельн нанес поражение Аугсбургу

21 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии.
«Кельн» нанес поражение «Аугсбургу» (3:2). «Козлы» занимают 16-е место, которое дает право играть переходные матчи.
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (57), «Айнтрахт» (56), «Боруссия» Д (52), «Байер» (47).
Бундеслига. 31-й тур
«Аугсбург» – «Кельн» – 2:3
Голы: Дуда, 8 (0:1). Кайнц, 23 (0:2). Дуда, 33 (0:3). Гумны, 54 (1:3). Варгас, 62 (2:3).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 42), Оксфорд, Йагу Амарал, Калиджури (Рихтер, 87), Штробль (Моравек, 42), Хан, Груэсо, Варгас, Финнбогасон (Йенсен, 46).
«Кельн»: Т.Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 65), Борнау, Кайнц (Дрекслер, 69), Дуда, Скири, Вольф, Андерссон (Реджбецай, 79).
Предупреждения: Вольф, 45. Гумны, 45+2. Груэсо, 52. Реджбецай, 80. Дуда, 90.
Судья: Петерсен.
23 апреля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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