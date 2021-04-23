Колос – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 23-го тура УПЛ «Колос» – «Ворскла».

«Ворскла» с 37 очками идет четвертой в УПЛ. «Колос» не сильно отстал от полтавчан, имея в активе 34 балла и занимая шестую позицию. «Ворскла» после поражения от «Шахтера» (0:2) выиграла два матча у «Львова» (2:1) и «Зари» (4:2). «Колос» после поражения от «Руха» (1:2) и вылета из Кубка Украины от «Динамо» в серии одиннадцатиметровых (0:0, 3:4 по пенальти) шесть матчей кряду не проигрывает (3 победы и 3 ничьи). К слову, ковалевцы также победили «Зарю» (1:0).

В первом круге «Ворскла» оказалась сильнее «Колоса». Тогда в ноябре команда Юрия Максимова на своем поле победила подопечных Руслана Костышина со счетом 3:0.Поставлю на «Ворсклу» Х2, на то, что полтавчане не проиграют ковалевцам на выезде. «Ворскла» сейчас в хорошей форме, как и «Колос», который также хорошо выглядит.

Я думаю, будет равная игра, но поставлю на то, что «Ворскла» не проиграет», - сказал Козьбан.

Матч «Колос» – «Ворскла» состоится 24-го апреля. Начало встречи в 17:00.