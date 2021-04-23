Верес намерен играть в Луцке в случае выхода в УПЛ

Клуб будет делить стадион с «Волынью»

  • 23.04.2021 22:11
  • 1238 просмотров
  • 5 комментариев
Верес намерен играть в Луцке в случае выхода в УПЛ
© nkveres.com

«Верес» сейчас лидирует в Первой лиге и претендует на УПЛ, однако в Ровно команде сейчас играть негде.

Генеральный директор клуба Андрей Назарук сообщил, что «Верес» достиг договоренности и сможет проводить свои домашние матчи в УПЛ в Луцке на стадионе «Авангард».

Там же играет «Волынь», которая претендует на выход в элиту.

Кроме того, клуб в целом утвердил бюджет на сезон 2021/22, однако окончательно он будет проголосован после того, как станет известно, в каком дивизионе сыграет команда в новом чемпионате.

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Источник — ФК Верес

(4 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.04.2021 22:54
    -1
    dudigo78, 23.04.2021 22:41
    мабуть тепер місце в упл через рік Волині продадуть. Дивний клуб. Мають своє місто (не під окупацією, як в декого), вболівальників, а стадіон до ладу вже 20 років як привести не можуть. Мало того, в них навіть нема полів для тренувань. Просто якась загадка
    Зате як грають у ногом'яч рівнянин. Хто ще так із базою і стадіоном уміє???? Учіться, мішки грошові, як можна давати результат не маючи те, що для вас як добрий вечір. Рівне - столиця футболу Західної України.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.04.2021 22:41
    +1
    мабуть тепер місце в упл через рік Волині продадуть. Дивний клуб. Мають своє місто (не під окупацією, як в декого), вболівальників, а стадіон до ладу вже 20 років як привести не можуть. Мало того, в них навіть нема полів для тренувань. Просто якась загадка
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.04.2021 22:30
    +1
    Опять бездомные в премьер -лигу запускают нет стадиона нет премьер-лиги!!!
    Ссылка
    гол
      гол, 23.04.2021 22:29
    0
    И поэтому Волыни дорога в УПЛ закрыта))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 23.04.2021 22:26
    +2
    2017 год. Вспоминаем как было, когда Верес запустили вместо Десны
    "Верес" допущен после того, как клуб предоставил множество гарантий по исправлению недостатков, реконструкции стадиона.
    "Верес" привез с собой гарантийные письма от мэра и местной власти, тогда как у "Десны" подобной поддержки не было.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 23.04.2021 22:26
    +2
    2017 год. Вспоминаем как было, когда Верес запустили вместо Десны
    "Верес" допущен после того, как клуб предоставил множество гарантий по исправлению недостатков, реконструкции стадиона.
    "Верес" привез с собой гарантийные письма от мэра и местной власти, тогда как у "Десны" подобной поддержки не было.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.04.2021 22:41
    +1
    мабуть тепер місце в упл через рік Волині продадуть. Дивний клуб. Мають своє місто (не під окупацією, як в декого), вболівальників, а стадіон до ладу вже 20 років як привести не можуть. Мало того, в них навіть нема полів для тренувань. Просто якась загадка
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.04.2021 22:30
    +1
    Опять бездомные в премьер -лигу запускают нет стадиона нет премьер-лиги!!!
    Ссылка
    гол
      гол, 23.04.2021 22:29
    0
    И поэтому Волыни дорога в УПЛ закрыта))
    Ссылка
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