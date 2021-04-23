Верес намерен играть в Луцке в случае выхода в УПЛ

«Верес» сейчас лидирует в Первой лиге и претендует на УПЛ, однако в Ровно команде сейчас играть негде.
Генеральный директор клуба Андрей Назарук сообщил, что «Верес» достиг договоренности и сможет проводить свои домашние матчи в УПЛ в Луцке на стадионе «Авангард».
Там же играет «Волынь», которая претендует на выход в элиту.
Кроме того, клуб в целом утвердил бюджет на сезон 2021/22, однако окончательно он будет проголосован после того, как станет известно, в каком дивизионе сыграет команда в новом чемпионате.
Источник — ФК Верес
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"Верес" допущен после того, как клуб предоставил множество гарантий по исправлению недостатков, реконструкции стадиона.
"Верес" привез с собой гарантийные письма от мэра и местной власти, тогда как у "Десны" подобной поддержки не было.
"Верес" допущен после того, как клуб предоставил множество гарантий по исправлению недостатков, реконструкции стадиона.
"Верес" привез с собой гарантийные письма от мэра и местной власти, тогда как у "Десны" подобной поддержки не было.
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