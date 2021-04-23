Верес намерен играть в Луцке в случае выхода в УПЛ

«Верес» сейчас лидирует в Первой лиге и претендует на УПЛ, однако в Ровно команде сейчас играть негде.

Генеральный директор клуба Андрей Назарук сообщил, что «Верес» достиг договоренности и сможет проводить свои домашние матчи в УПЛ в Луцке на стадионе «Авангард».

Там же играет «Волынь», которая претендует на выход в элиту.

Кроме того, клуб в целом утвердил бюджет на сезон 2021/22, однако окончательно он будет проголосован после того, как станет известно, в каком дивизионе сыграет команда в новом чемпионате.