ВИДЕО. Рух забил три гола Мариуполю. Отличились Климчук, Борячук, Рунич

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» принимает «Рух»

  • 23.04.2021 20:43
  • 1107 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Рух забил три гола Мариуполю. Отличились Климчук, Борячук, Рунич
© ФК Рух. Юрий Климчук

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» принимает «Рух» (0:3).

Гости забили три гола во втором тайме. Отличились Юрий Климчук, Андрей Борячук, Василий Рунич.

Удаление, Чоботенко, 66 мин.

ГОЛ! 0:1. Климчук, 66 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Борячук, 76 мин.

ГОЛ! 0:3. Рунич, 88 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:09
    0
    Саня Бах, 23.04.2021 21:04
    ... іди ти корові в тріщину зі своіми КАЛпатами !!!
    то вівця замаскована під Рухівця!
    Дохляки вже зневірились...Останні вздохи...
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 23.04.2021 21:04
    0
    Олег Львівський, 23.04.2021 20:59
    Всі чудово знають що у Львові одна команда - Карпати Львів! На даний час радий просто що у Львові є команди! Але народна команда одна, і це Карпати!
    ... іди ти корові в тріщину зі своіми КАЛпатами !!!
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 23.04.2021 20:59
    0
    Всі чудово знають що у Львові одна команда - Карпати Львів! На даний час радий просто що у Львові є команди! Але народна команда одна, і це Карпати!
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 23.04.2021 20:57
    -3
    всі останні місця виграють, совпадєніє??? та ні...договірні зливи, але кого то цікавить! Браво і уря...інтрига
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 20:55
    0
    Вітаю Братів з перемогою !
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:09
    0
    Саня Бах, 23.04.2021 21:04
    ... іди ти корові в тріщину зі своіми КАЛпатами !!!
    то вівця замаскована під Рухівця!
    Дохляки вже зневірились...Останні вздохи...
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 23.04.2021 21:04
    0
    Олег Львівський, 23.04.2021 20:59
    Всі чудово знають що у Львові одна команда - Карпати Львів! На даний час радий просто що у Львові є команди! Але народна команда одна, і це Карпати!
    ... іди ти корові в тріщину зі своіми КАЛпатами !!!
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 23.04.2021 20:59
    0
    Всі чудово знають що у Львові одна команда - Карпати Львів! На даний час радий просто що у Львові є команди! Але народна команда одна, і це Карпати!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 20:55
    0
    Вітаю Братів з перемогою !
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    Ссылка
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