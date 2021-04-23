ВИДЕО. Рух забил три гола Мариуполю. Отличились Климчук, Борячук, Рунич

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» принимает «Рух» (0:3).
Гости забили три гола во втором тайме. Отличились Юрий Климчук, Андрей Борячук, Василий Рунич.
Удаление, Чоботенко, 66 мин.
ГОЛ! 0:1. Климчук, 66 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Борячук, 76 мин.
ГОЛ! 0:3. Рунич, 88 мин.
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Источник — Sport.ua
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ПФК Львів і Рух Львів !
Дохляки вже зневірились...Останні вздохи...
Єдине місто, дві команди !
ПФК Львів і Рух Львів !
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