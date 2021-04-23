ГВАРДИОЛА: «Нужно попросить УЕФА расширить год до 400 дней»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рад новому формату Лиги чемпионов, в котором командам придется играть больше матчей.
«Каждый раз одна картина: тренеры и игроки хотят больше качества в футболе, а футбольный мир увеличивает количество матчей. Думаю, нужно попросить УЕФА и ФИФА расширить календарный год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется».
«Конечно, будет еще больше травм, чем есть сейчас».
«У нас и Кубок английской Лиги, и Лига чемпионов, и АПЛ. Мы говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей», - считает Гвардиола.
Источник — Sky Sports
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Они не знали какое количество игр их там ждёт????????
А теперь все плачутся, и заметьте недовольство на данный момент только от клубов, из этой Сепарлиги!
Что за цирк?
Они не знали какое количество игр их там ждёт????????
А теперь все плачутся, и заметьте недовольство на данный момент только от клубов, из этой Сепарлиги!
Что за цирк?
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