ГВАРДИОЛА: «Нужно попросить УЕФА расширить год до 400 дней»

Тренер недоволен реформой Лиги чемпионов

  • 23.04.2021 20:17
  • 2117 просмотров
  • 2 комментария
ГВАРДИОЛА: «Нужно попросить УЕФА расширить год до 400 дней»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рад новому формату Лиги чемпионов, в котором командам придется играть больше матчей.

«Каждый раз одна картина: тренеры и игроки хотят больше качества в футболе, а футбольный мир увеличивает количество матчей. Думаю, нужно попросить УЕФА и ФИФА расширить календарный год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется».

«Конечно, будет еще больше травм, чем есть сейчас».

«У нас и Кубок английской Лиги, и Лига чемпионов, и АПЛ. Мы говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей», - считает Гвардиола.

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Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:06
    0
    И придётся топам потратить ещё больше сотен лямов на игроков которые будут сидеть на лавке для ротации.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.04.2021 21:05
    0
    Я хоть убейте не пойму, как они шагали в Сепарлигу?
    Они не знали какое количество игр их там ждёт????????
    А теперь все плачутся, и заметьте недовольство на данный момент только от клубов, из этой Сепарлиги!
    Что за цирк?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:06
    0
    И придётся топам потратить ещё больше сотен лямов на игроков которые будут сидеть на лавке для ротации.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.04.2021 21:05
    0
    Я хоть убейте не пойму, как они шагали в Сепарлигу?
    Они не знали какое количество игр их там ждёт????????
    А теперь все плачутся, и заметьте недовольство на данный момент только от клубов, из этой Сепарлиги!
    Что за цирк?
    Ссылка
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