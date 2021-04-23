Александр ДЕНИСОВ: «Пока что у нас пауза в переговорах с MEGOGO»

Директор ТК «Футбол» рассказал, как проходят переговоры о сублицензии на матчи еврокубков

  • 23.04.2021 19:54
  • 2470 просмотров
  • 9 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Пока что у нас пауза в переговорах с MEGOGO»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о ходе переговоров с компанией MEGOGO по поводу сублицензии на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«На данный момент пока что пауза у нас в переговорах с Megogo. Посмотрим, чем эта пауза закончится. Пока что не могу сказать никакой конкретной информации, и сообщить по поводу того, как может выглядеть наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией MEGOGO», - сказал Денисов.

Напомним, начиная со следующего сезона телеканалы «Футбол 1/2/3» не смогут транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, поскольку MEGOGO выиграл тендер на показ еврокубков до 2024 года.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 23.04.2021 21:21
    0
    Какое взаимовыгодное партнёрство? Кому нужны ваши кротячие футболы? Вас скоро на нол юь помножат.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.04.2021 21:16
    +1
    Пусть место своё другому готовит иначе придёт ахмед и голову зароет, вместе с палкой кавырялкой он отправиться в иное просто ад.
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 23.04.2021 21:15
    +4
    Отдайте нормальному вещателю чемпионат и Италию и перестаньте нас мучить своей деградацией
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 23.04.2021 20:47
    +5
    Бля...сколько его вижу в єтих очках....то думаю кто ж ему посоветовал...как крот из мультика...может имидж Шахтера поддерживает...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.04.2021 20:43
    +6
    Мегого должно отжать все трансляции у геббельсТВ
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.04.2021 20:21
    +10
    А я скажу - Футболы пора закрывать!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 23.04.2021 20:18
    +4
    Ось скоро прийде компанія Бугага , і розжене їх усіх...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 20:12
    -5
    Видимо из-за того, что мегого в экстренном порядке ищут лингвистов для слова "павза".
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 23.04.2021 19:56
    +9
    Хай ще мегого чемпіонат забере і буде відмінно.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.04.2021 20:21
    +10
    А я скажу - Футболы пора закрывать!
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 23.04.2021 19:56
    +9
    Хай ще мегого чемпіонат забере і буде відмінно.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.04.2021 20:43
    +6
    Мегого должно отжать все трансляции у геббельсТВ
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 23.04.2021 20:47
    +5
    Бля...сколько его вижу в єтих очках....то думаю кто ж ему посоветовал...как крот из мультика...может имидж Шахтера поддерживает...
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 23.04.2021 21:15
    +4
    Отдайте нормальному вещателю чемпионат и Италию и перестаньте нас мучить своей деградацией
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.04.2021 20:18
    +4
    Ось скоро прийде компанія Бугага , і розжене їх усіх...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.04.2021 21:16
    +1
    Пусть место своё другому готовит иначе придёт ахмед и голову зароет, вместе с палкой кавырялкой он отправиться в иное просто ад.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 23.04.2021 21:21
    0
    Какое взаимовыгодное партнёрство? Кому нужны ваши кротячие футболы? Вас скоро на нол юь помножат.
    Ссылка
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