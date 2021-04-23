Александр ДЕНИСОВ: «Пока что у нас пауза в переговорах с MEGOGO»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о ходе переговоров с компанией MEGOGO по поводу сублицензии на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«На данный момент пока что пауза у нас в переговорах с Megogo. Посмотрим, чем эта пауза закончится. Пока что не могу сказать никакой конкретной информации, и сообщить по поводу того, как может выглядеть наше взаимовыгодное сотрудничество с компанией MEGOGO», - сказал Денисов.

Напомним, начиная со следующего сезона телеканалы «Футбол 1/2/3» не смогут транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, поскольку MEGOGO выиграл тендер на показ еврокубков до 2024 года.