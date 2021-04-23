Бек, которого Суркис хотел вернуть в Динамо, договорился с Црвеной Звездой

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович, который ранее выступал за киевское «Динамо», не планирует возвращаться в Украину.
По имеющейся информации, недавно Драгович посетил Сербию, где согласовал условия предстоящего трансфера в «Црвену Звезду», выступать в рядах которой является мечтой детства центрбека.
В «Црвену Звезду» Драгович переберется на правах свободного агента, статус которого получит предстоящим летом, когда у него истечет контракт с «Байером».
Напомним, в конце минувшего года в СМИ витали слухи о желании президента «Динамо» Игоря Суркиса вернуть Драговича в киевскую команду.
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Но сейчас этот трансфер был бы очень глупым.
Но сейчас этот трансфер был бы очень глупым.
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