Бек, которого Суркис хотел вернуть в Динамо, договорился с Црвеной Звездой

Александар Драгович не вернется в Украину, несмотря на слухи об этом

  • 23.04.2021 19:17
  • 1944 просмотра
  • 7 комментариев
Бек, которого Суркис хотел вернуть в Динамо, договорился с Црвеной Звездой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович, который ранее выступал за киевское «Динамо», не планирует возвращаться в Украину.

По имеющейся информации, недавно Драгович посетил Сербию, где согласовал условия предстоящего трансфера в «Црвену Звезду», выступать в рядах которой является мечтой детства центрбека.

В «Црвену Звезду» Драгович переберется на правах свободного агента, статус которого получит предстоящим летом, когда у него истечет контракт с «Байером».

Напомним, в конце минувшего года в СМИ витали слухи о желании президента «Динамо» Игоря Суркиса вернуть Драговича в киевскую команду.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 23.04.2021 19:52
    0
    Rustam Isakov, 23.04.2021 19:49
    він нічим не краще своїх молодих
    1000% и он тоже ошибался...
    Но сейчас этот трансфер был бы очень глупым.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 23.04.2021 19:49
    +1
    він нічим не краще своїх молодих
    Ссылка
    dazo51
    online
      dazo51, 23.04.2021 19:35
    -1
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:34
    0
    FatalisTUA, 23.04.2021 19:32
    Згоден, але для цих зірок ліпше підійшла б характеристика не dream team, а drink team.
    Та ну, если уже строить что-то, то брать за нормальные $ несколько игроков, а не собирать опять 1ОО5ОО не пойми кого в надежде на еще 1 Де Пену, а то потом не куда деть их всех
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.04.2021 19:32
    +1
    Alex86 1, 23.04.2021 19:22
    хорош гнать, если тут путевка в ЛЧ уже в кармане, то какой там драг? Давайте еще хача подпишем свободным обратно, миля скоро освободится, аля уже давно свободен и тд - дрим тим.
    Згоден, але для цих зірок ліпше підійшла б характеристика не dream team, а drink team.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 23.04.2021 19:28
    +1
    Теперь в Динамо своих бэков девать некуда
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:22
    +1
    хорош гнать, если тут путевка в ЛЧ уже в кармане, то какой там драг? Давайте еще хача подпишем свободным обратно, миля скоро освободится, аля уже давно свободен и тд - дрим тим.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 23.04.2021 19:49
    +1
    він нічим не краще своїх молодих
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.04.2021 19:32
    +1
    Alex86 1, 23.04.2021 19:22
    хорош гнать, если тут путевка в ЛЧ уже в кармане, то какой там драг? Давайте еще хача подпишем свободным обратно, миля скоро освободится, аля уже давно свободен и тд - дрим тим.
    Згоден, але для цих зірок ліпше підійшла б характеристика не dream team, а drink team.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 23.04.2021 19:28
    +1
    Теперь в Динамо своих бэков девать некуда
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:22
    +1
    хорош гнать, если тут путевка в ЛЧ уже в кармане, то какой там драг? Давайте еще хача подпишем свободным обратно, миля скоро освободится, аля уже давно свободен и тд - дрим тим.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 23.04.2021 19:52
    0
    Rustam Isakov, 23.04.2021 19:49
    він нічим не краще своїх молодих
    1000% и он тоже ошибался...
    Но сейчас этот трансфер был бы очень глупым.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:34
    0
    FatalisTUA, 23.04.2021 19:32
    Згоден, але для цих зірок ліпше підійшла б характеристика не dream team, а drink team.
    Та ну, если уже строить что-то, то брать за нормальные $ несколько игроков, а не собирать опять 1ОО5ОО не пойми кого в надежде на еще 1 Де Пену, а то потом не куда деть их всех
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности