В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет донецкий «Олимпик».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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Источник — FootballHub
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