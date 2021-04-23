Остап МАРКЕВИЧ: «Рух — очень хорошая, интенсивная команда»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка 23-го тура УПЛ со львовским «Рухом».
«Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. «Рух» — это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол. Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней, в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре», — отметил Маркевич.
Поединок «Мариуполь» — «Рух» состоится в пятницу, 23 апреля, на ОСК Металлист. Начало — в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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