Остап МАРКЕВИЧ: «Рух — очень хорошая, интенсивная команда»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от поединка 23-го тура УПЛ со львовским «Рухом».

«Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. «Рух» — это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол. Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней, в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре», — отметил Маркевич.

Поединок «Мариуполь» — «Рух» состоится в пятницу, 23 апреля, на ОСК Металлист. Начало — в 19:00.