Максим ЦВИРЕНКО: «Искренне благодарен фанатам за признание»

Защитник «Металлиста 1925» Максим Цвиренко поделился впечатлениями от ничьей с Волынью (1:1) в рамках 22 тура Первой лиги, а также рассказал о настрое на игру с «Авангардом».

- Максим, поделитесь своими впечатлениями от матча с «Волынью»? Что удалось, а что нет?

- Убежден, что сыграли достаточно хорошо. Считаю, что в первом тайме полностью превосходили соперника. С первых минут взяли игру под свой контроль, выполняли тренерскую установку.

Замечательно, что в конце тайма удалось забить. Во второй половине встречи ни в чем не уступали сопернику, однако пропустили, фортуна не улыбнулась. Были моменты, чтобы вырвать победу, но не доработали в завершающей стадии атаки.

- Признайтесь искренне, получили эстетическое удовольствие от гола Артура Рябова?

- Скажу откровенно, ничего кроме отчаяния не испытал в том эпизоде. Этот забитый мяч стоил нам победы, поэтому очень разочарован.

- Болельщики клуба вас признали лучшим игроком матча. Такое признание дополнительно вас мотивирует?

- Конечно, мне очень приятно. Искренне благодарен фанатам за признание. Однако, был бы еще более счастлив, если бы команда победила.

- По вашему мнению, результат на табло соответствует характеру матча могли рассчитывать на большее?

- Считаю, что выглядели сильнее своего соперника и были ближе к победе. В то же время, надо отметить, что в конце матча у «Волыни» был очень хороший момент и мы могли даже проиграть. Хотелось большего, но имеем, что имеем.

- Поздравили Олега Голодюка с дебютным забитым мячом?

- Конечно, не упустили возможность поздравить Олега. Замечательно, что такой опытный и квалифицированный игрок выступает за «Металлист 1925». Уверен, что он забьет еще не один мяч и принесет пользу нашей команде.

- Почему, по вашему мнению, не смогли удержать преимущество во второй половине встречи?

- К сожалению, не смогли забить второй мяч, когда соперник раскрылся. Имели хорошие предпосылки для взятия ворот, но не воспользовались ими.

- Можете что-то рассказать об удалении тренера? Возможно, он как-то прокомментировал эту ситуацию?

- Не видел этот эпизод, не знаю, что там было. Тренер зашел в раздевалку после нас и сообщил, что его удалили. Нам будет его не хватать на скамейке запасных в игре с «Авангардом».

- Чего ожидаете от матча в Краматорске? Понимаете, что будет непросто, ведь команда в последних матчах демонстрирует удивительные результаты без звезд в составе?

- Рассчитываем только на победу. Не имеем права терять зачетные пункты. Настроены продемонстрировать содержательный футбол и достичь результата.