Макаренко вернется в Андерлехт

Украинский полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко летом вернется в «Андерлехт».
Сообщается, что «Кортрейк» не воспользуется опцией выкупа 29-летнего футболиста.
Макаренко выступает за клуб на правах аренды с конца января прошлого года. В текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал один ассист.
Отметим, что в 2018 году «Андерлехт» выкупил Евгения из «Кортрейка» за 1,2 млн евро.
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Источник — Voetbal Belgie
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