Андрей ЛУНИН: «Развитие карьеры вижу только в Мадриде»

22-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился ожиданиями от продолжения карьеры.

- В прессе к тебе приписывают интерес со стороны «Эйбара», «Гранады»… Интересны ли тебе такие варианты?

- Нужно, чтобы дошло до конкретики. Можно просто так взять и листать турнирную таблицу. Выбирать что нравится, а что не нравится. Одно дело, когда есть конкретное предложение, условия, обещания. Это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.

- Не зря же язык учил?

- И не только это. Мы счастливы в семейном плане. Особенно в Мадриде.

- Развитие своей карьеры ты видишь только в Испании?

- На данный момент я его вижу только в Мадриде.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.