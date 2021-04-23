Андрей ЛУНИН: «Развитие карьеры вижу только в Мадриде»

Украинский голкипер «Реала» не хочет уезжать из Испании

  • 23.04.2021 11:52
  • 317 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ЛУНИН: «Развитие карьеры вижу только в Мадриде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился ожиданиями от продолжения карьеры.

- В прессе к тебе приписывают интерес со стороны «Эйбара», «Гранады»… Интересны ли тебе такие варианты?
- Нужно, чтобы дошло до конкретики. Можно просто так взять и листать турнирную таблицу. Выбирать что нравится, а что не нравится. Одно дело, когда есть конкретное предложение, условия, обещания. Это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.

- Не зря же язык учил?
- И не только это. Мы счастливы в семейном плане. Особенно в Мадриде.

- Развитие своей карьеры ты видишь только в Испании?
- На данный момент я его вижу только в Мадриде.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 23.04.2021 12:12
    0
    Ну щас исключат РМ из ЛЧ и многие свалят. Может быть даже Куртуа. Тогда точно будет основным
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 23.04.2021 11:58
    0
    Ну й дурень. Зіна терпів, бо міг перейти на іншу позицію. А яка альтернативна позиція для кіпера?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 23.04.2021 11:55
    +1
    Дай бог.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 11:55
    0
    В Суперлигу небось хочет)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 23.04.2021 11:55
    +1
    Дай бог.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 23.04.2021 12:12
    0
    Ну щас исключат РМ из ЛЧ и многие свалят. Может быть даже Куртуа. Тогда точно будет основным
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 23.04.2021 11:58
    0
    Ну й дурень. Зіна терпів, бо міг перейти на іншу позицію. А яка альтернативна позиція для кіпера?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.04.2021 11:55
    0
    В Суперлигу небось хочет)
    Ссылка
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