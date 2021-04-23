Андрей ЛУНИН: «Развитие карьеры вижу только в Мадриде»

22-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился ожиданиями от продолжения карьеры.
- В прессе к тебе приписывают интерес со стороны «Эйбара», «Гранады»… Интересны ли тебе такие варианты?
- Нужно, чтобы дошло до конкретики. Можно просто так взять и листать турнирную таблицу. Выбирать что нравится, а что не нравится. Одно дело, когда есть конкретное предложение, условия, обещания. Это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.
- Не зря же язык учил?
- И не только это. Мы счастливы в семейном плане. Особенно в Мадриде.
- Развитие своей карьеры ты видишь только в Испании?
- На данный момент я его вижу только в Мадриде.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
Источник — Футбол 1/2/3
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