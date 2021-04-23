В следующем сезоне УПЛ будет сокращено количество туров в зимний период

Об этом сообщил Евгений Дикий

  • 23.04.2021 11:46
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В следующем сезоне УПЛ будет сокращено количество туров в зимний период
© ФК Черноморец. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что на следующей неделе лига получит утвержденный план-календарь на сезон 2021/22.
 
«Документ обсуждали вчера на рабочем совещании посредством видеосвязи. Все регламентные вопросы будут согласованы позже. В частности, сколько клубов вылетят в Первую лигу? Об этом мы узнаем не раньше середины мая.
 
«Классическая схема – 16 клубов, 2 круга, осень-весна, 30 туров. Все клубы рассмотрели и предварительно согласовали этот проект, то есть он еще требует утверждения. После этого проект передадим в Исполнительный комитет УАФ для утверждения.
 
Взяты во внимание обстоятельства, которые имели место в этом году. Это больше относится к зимнему периоду - сокращено количество туров в зимний период», — сказал Дикий.
 
Отметим, что в текущем сезоне в УПЛ играет 14 команд.

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Источник — Футбол 1/2/3

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