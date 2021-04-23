ФОТО. Ракицкий мило поздравил дочь с днем рождения

Ярославе Ракицкой исполнилось четыре года

  • 23.04.2021 10:45
  • 2878 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Ракицкий мило поздравил дочь с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил свою дочь Ярославу с четырехлетием.

«С днем рождения, моя любимая доченька! Ты перевернула наш мир. Папа очень тебя любит и ждет встречи! Я всегда рядом!

Любимая, спасибо за наше счастье! Спасибо за этот день», — написал Ракицкий, комментируя фото дочери с женой.

В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 23.04.2021 11:45
    0
    Странно.. вроде не на sports ру зашел
    Ссылка
    Андрей Алексеевич
    online
      Андрей Алексеевич, 23.04.2021 11:25
    -2
    Он то красавчик
    Завидовать только не нужно
    Ссылка
    erad
    online
      erad, 23.04.2021 11:14
    0
    ракитон красавчик
    рахитонит за газпром
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 23.04.2021 11:45
    0
    Странно.. вроде не на sports ру зашел
    Ссылка
    erad
    online
      erad, 23.04.2021 11:14
    0
    ракитон красавчик
    рахитонит за газпром
    Ссылка
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