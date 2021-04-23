ФОТО. Ракицкий мило поздравил дочь с днем рождения

31-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил свою дочь Ярославу с четырехлетием.
«С днем рождения, моя любимая доченька! Ты перевернула наш мир. Папа очень тебя любит и ждет встречи! Я всегда рядом!
Любимая, спасибо за наше счастье! Спасибо за этот день», — написал Ракицкий, комментируя фото дочери с женой.
В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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