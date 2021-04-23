Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
В 1/4 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет Петра Квитова из Чехии (№10 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Барти – Плишкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Квитова
|1-й круг
|-
|Брэди (6-4 6-3) №14 WTA
|2-й круг
|Кербер (7-6 6-3) №26 WTA
|Саккари (6-3 3-6 6-3) №19 WTA
Ранее девушки играли между собой 10 раз. Украинка выиграла два последних очных матча, но при этом имеет 7 поражений.
В следующем круге победительница встречи сразится с Эшли Барти (№1 WTA) или Каролиной Плишковой (№9 WTA).
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Источник — Sport.ua
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