Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Штутгарте

  • 23.04.2021 11:02
  • 1061 просмотр
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
В 1/4 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет Петра Квитова из Чехии (№10 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Барти – Плишкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Квитова
1-й круг -  Брэди (6-4 6-3) №14 WTA
2-й круг  Кербер (7-6 6-3) №26 WTA  Саккари (6-3 3-6 6-3) №19 WTA
 
Ранее девушки играли между собой 10 раз. Украинка выиграла два последних очных матча, но при этом имеет 7 поражений.
 
В следующем круге победительница встречи сразится с Эшли Барти (№1 WTA) или Каролиной Плишковой (№9 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 12:10
    0
    Alexsander Sichkarenko, 23.04.2021 12:01
    Да у Свитолиной в голове чернявый жених, свадебное платье, кого на свадьбу пригласить, какое бухлишко на стол поставить... Какой тут нафиг теннис. Думаю в єтом сезоне будет без титулов
    Тільки закомплексований мудак може написати таке про дівчину, яка за кілька років кар'єри заробила стільки, що він і за 3 життя не заробив би.
    Заздриш? Віддирай м'яке місце від дивана і йди працюй.
    Ссылка
    Alexsander Sichkarenko
    online
      Alexsander Sichkarenko, 23.04.2021 12:01
    0
    Да у Свитолиной в голове чернявый жених, свадебное платье, кого на свадьбу пригласить, какое бухлишко на стол поставить... Какой тут нафиг теннис. Думаю в єтом сезоне будет без титулов
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 11:50
    0
    axylinam, 23.04.2021 11:07
    Сетка тяжёлая у Свитолиной-безобразие,если Элина будет нормально подавать,то шансы на победу будут очень хорошие
    Еліна не вміє користуватися легкою сіткою, тому хай так.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 11:07
    +2
    Сетка тяжёлая у Свитолиной-безобразие,если Элина будет нормально подавать,то шансы на победу будут очень хорошие
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 11:07
    +2
    Сетка тяжёлая у Свитолиной-безобразие,если Элина будет нормально подавать,то шансы на победу будут очень хорошие
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 12:10
    0
    Alexsander Sichkarenko, 23.04.2021 12:01
    Да у Свитолиной в голове чернявый жених, свадебное платье, кого на свадьбу пригласить, какое бухлишко на стол поставить... Какой тут нафиг теннис. Думаю в єтом сезоне будет без титулов
    Тільки закомплексований мудак може написати таке про дівчину, яка за кілька років кар'єри заробила стільки, що він і за 3 життя не заробив би.
    Заздриш? Віддирай м'яке місце від дивана і йди працюй.
    Ссылка
    Alexsander Sichkarenko
    online
      Alexsander Sichkarenko, 23.04.2021 12:01
    0
    Да у Свитолиной в голове чернявый жених, свадебное платье, кого на свадьбу пригласить, какое бухлишко на стол поставить... Какой тут нафиг теннис. Думаю в єтом сезоне будет без титулов
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.04.2021 11:50
    0
    axylinam, 23.04.2021 11:07
    Сетка тяжёлая у Свитолиной-безобразие,если Элина будет нормально подавать,то шансы на победу будут очень хорошие
    Еліна не вміє користуватися легкою сіткою, тому хай так.
    Ссылка
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