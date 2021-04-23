Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



В 1/4 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет Петра Квитова из Чехии (№10 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Барти – Плишкова. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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