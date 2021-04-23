Марта Костюк – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинка Марта Костюк (№85 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
В матче 1/4 финала соперницей украинки станет экс-двадцатая ракетка мира Ана Конюх (№241 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№67 WTA) или Фионой Ферро из Франции (№57 WTA).
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Источник — Sport.ua
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