Иван ГЕЦКО: «Луческу — человек слова. Как он сказал, так и произошло»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко считает, что киевское «Динамо» оформит чемпионское звание уже в ближайшем туре УПЛ.

«А какой смысл затягивать? Тем более, что впереди у них — финал Кубка Украины с непростым визави — «Зарей». А так хочется положить золотые медали в Кубок. Я не буду оригинален если скажу, что во взлете «Динамо» огромная заслуга нового рулевого Мирчи Луческу. Как бы к нему ни относились некоторые болельщики «бело-синих», но Мистер — человек слова. Сказал, что «Динамо» будет конкурентоспособным — так и произошло. В отличие от Каштру, румынский специалист показал себя с наилучшей стороны, как тренер-стратег, тренер-мотиватор. Он заставлял своих новых подопечных слушаться его беспрекословно, и посмотрите, как они прибавили.

Именно Луческу вернул «бело-синим» звание сильнейшей команды Украины, чего на протяжении продолжительного времени не удавалось его предшественникам — тренерам с «динамовским сердцем». Об этом необходимо помнить болельщикам. Хотя, чтобы с динамовцами начали считаться и на международной арене, им нужно обязательно усилиться 3-4 легионерами, которые бы взяли на себя функции лидеров. Особенно это касается линии атаки», — считает Гецко.