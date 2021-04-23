Максим ТЕЙШЕЙРА: «Калитвинцев часто рассказывает интересные истории»

Французскому игроку нравится подход главного тренера донецкого «Олимпика»

  • 23.04.2021 09:15
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Максим ТЕЙШЕЙРА: «Калитвинцев часто рассказывает интересные истории»
© ФК Олимпик Донецк. Максим Тейшейра

24-летний французский футболист «Олимпика» Максим Тейшейра поделился мнением о главном тренере донецкой команды Юрии Калитвинцеве.

«Мне нравится его подход. Это как раз то, о чем я говорил: он хочет играть в футбол. У него за плечами великолепная карьера игрока. Это позволяет ему лучше чувствовать психологию футболистов, делиться с нами важными игровыми деталями при индивидуальных противостояниях с соперником. Кроме того, Юрий Николаевич часто рассказывает интересные истории из своего футбольного прошлого. Тренировочный процесс интересный и разнообразный. Уверен, каждый из нас значительно прибавил ментально и физически с его приходом», — считает Тейшейра.

Калитвинцев возглавляет «Олимпик» с 25 февраля 2021 года.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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