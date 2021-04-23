Максим ТЕЙШЕЙРА: «Калитвинцев часто рассказывает интересные истории»

24-летний французский футболист «Олимпика» Максим Тейшейра поделился мнением о главном тренере донецкой команды Юрии Калитвинцеве.
«Мне нравится его подход. Это как раз то, о чем я говорил: он хочет играть в футбол. У него за плечами великолепная карьера игрока. Это позволяет ему лучше чувствовать психологию футболистов, делиться с нами важными игровыми деталями при индивидуальных противостояниях с соперником. Кроме того, Юрий Николаевич часто рассказывает интересные истории из своего футбольного прошлого. Тренировочный процесс интересный и разнообразный. Уверен, каждый из нас значительно прибавил ментально и физически с его приходом», — считает Тейшейра.
Калитвинцев возглавляет «Олимпик» с 25 февраля 2021 года.
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.