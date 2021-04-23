Экс-лидер Шахтера заявил о желании стать агентом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан, который ранее в течение нескольких лет был одним из лидеров донецкого «Шахтера», рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения активной карьеры игрока.

«Я хочу стать агентом. Уже готовлюсь к этой профессии, начал работать над ней. Хочу этим заниматься, потому что люблю футбол и хочу оставаться в спорте. В футболе мне комфортно, но я не стремлюсь становиться менеджером или тренером. Я хочу быть чуть более свободным, но по-прежнему оставаться в футболе», - рассказал Виллиан.

Ныне Виллиану 32 года, а его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2023-го.