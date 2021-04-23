Экс-лидер Шахтера заявил о желании стать агентом

Виллиан после окончания игровой карьеры хочет остаться в футболе

  • 23.04.2021 08:42
  • 806 просмотров
  • 2 комментария
Экс-лидер Шахтера заявил о желании стать агентом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан, который ранее в течение нескольких лет был одним из лидеров донецкого «Шахтера», рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения активной карьеры игрока.

«Я хочу стать агентом. Уже готовлюсь к этой профессии, начал работать над ней. Хочу этим заниматься, потому что люблю футбол и хочу оставаться в спорте. В футболе мне комфортно, но я не стремлюсь становиться менеджером или тренером. Я хочу быть чуть более свободным, но по-прежнему оставаться в футболе», - рассказал Виллиан.

Ныне Виллиану 32 года, а его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2023-го.

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Источник — The Scottish Sun

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.04.2021 09:00
    0
    Владимир Копяк, 23.04.2021 08:52
    Рисковый парень... Этот рынок перенасыщен такими агентами, там идет жесточайшая конкуренция, каждый год мы имеем много трупом и покалеченных. Неужели он не заработал на спокойную старость в кругу семьи и родственников?
    Какой рисковый? Он из Бразилии. По сравнению с бразильской преступностью весь остальной мир это игры в детском песочнике.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 08:52
    0
    Рисковый парень... Этот рынок перенасыщен такими агентами, там идет жесточайшая конкуренция, каждый год мы имеем много трупом и покалеченных. Неужели он не заработал на спокойную старость в кругу семьи и родственников?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.04.2021 09:00
    0
    Владимир Копяк, 23.04.2021 08:52
    Рисковый парень... Этот рынок перенасыщен такими агентами, там идет жесточайшая конкуренция, каждый год мы имеем много трупом и покалеченных. Неужели он не заработал на спокойную старость в кругу семьи и родственников?
    Какой рисковый? Он из Бразилии. По сравнению с бразильской преступностью весь остальной мир это игры в детском песочнике.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 08:52
    0
    Рисковый парень... Этот рынок перенасыщен такими агентами, там идет жесточайшая конкуренция, каждый год мы имеем много трупом и покалеченных. Неужели он не заработал на спокойную старость в кругу семьи и родственников?
    Ссылка
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