Игроки Арсенала и Брайтона получили наказание за съемку интимного видео

Федерация футбола Франции наказала двоих игроков: защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, выступающего на правах аренды за «Ниццу» и игрока молодежной команды «Брайтона» Ульрика Энеме-Элла за интимное видео.
В феврале 2021 года в сети появилось видео, на котором Салиба снимает на фронтальную камеру как его партнер по юношеской сборной Франции (Энеме-Элла) мастурбирует.
В итоге Салиба получил условную дисквалификацию сроком на 1 месяц. Наказание распространяется лишь на матчи сборной Франции и активируется лишь в том случае, если Салиба совершит еще какое-либо нарушение.
Экс-партнер Салиба по команде Ульрик Энеме-Элла получил 3 месяца дисквалификации в сборной, 1 из которых условно.
На клубном уровне оба футболиста смогут продолжить выступать без ограничений.
Источник — Get Italian Football News
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