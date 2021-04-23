Игроки Арсенала и Брайтона получили наказание за съемку интимного видео

Федерация футбола Франции отстранила футболистов от выступлений за сборную

  • 23.04.2021 08:25
  • 1369 просмотров
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Игроки Арсенала и Брайтона получили наказание за съемку интимного видео
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Федерация футбола Франции наказала двоих игроков: защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, выступающего на правах аренды за «Ниццу» и игрока молодежной команды «Брайтона» Ульрика Энеме-Элла за интимное видео.

В феврале 2021 года в сети появилось видео, на котором Салиба снимает на фронтальную камеру как его партнер по юношеской сборной Франции (Энеме-Элла) мастурбирует. 

В итоге Салиба получил условную дисквалификацию сроком на 1 месяц. Наказание распространяется лишь на матчи сборной Франции и активируется лишь в том случае, если Салиба совершит еще какое-либо нарушение.

Экс-партнер Салиба по команде Ульрик Энеме-Элла получил 3 месяца дисквалификации в сборной, 1 из которых условно.

На клубном уровне оба футболиста смогут продолжить выступать без ограничений.

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Источник — Get Italian Football News

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.04.2021 08:53
    +1
    Зоопарк
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.04.2021 08:53
    +1
    Зоопарк
    Ссылка
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