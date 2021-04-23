Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Милан – мой дом, могу остаться здесь на всю жизнь»

39-летний футболист продлил контракт с итальянским клубом

  • 23.04.2021 07:17
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Милан – мой дом, могу остаться здесь на всю жизнь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович 22 апреля продлил контракт с итальянским клубом.

Звездный футболист доволен этим решением.

«Я очень счастлив. Я ждал этого дня, и теперь у меня есть еще один год, и это действительно важно для меня. Я всегда говорил, что «Милан» — это мой дом. Я очень счастлив. Мне нравится то, что клуб заставляет меня чувствовать себя счастливым. Если я смогу остаться здесь на всю жизнь, я с радостью останусь», — сказал Ибрагимович.

Предыдущий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекал в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 17 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Милан» во всех турнирах.

 

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Источник — ФК Милан

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