25+ голов. Месси проводит впечатляющую рекордную серию

«Барселона» разгромила «Хетафе» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 5:2.
Дубль в этой игре оформил Лионель Месси. В этом матче 33-летний аргентинец установил рекорд.
Месси забивает 25+ голов в чемпионате 12 сезонов подряд.
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Источник — Squawka
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