25+ голов. Месси проводит впечатляющую рекордную серию

Форвард «Барселоны» установил новый рекорд

  • 23.04.2021 07:00
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
25+ голов. Месси проводит впечатляющую рекордную серию
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» разгромила «Хетафе» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 5:2.

Дубль в этой игре оформил Лионель Месси. В этом матче 33-летний аргентинец установил рекорд.

Месси забивает 25+ голов в чемпионате 12 сезонов подряд.

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Источник — Squawka

(1 голос)

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Комментарии
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 23.04.2021 07:15
    +1
    Лучший игрок делает лучшие результаты!!!
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 23.04.2021 07:15
    +1
    Лучший игрок делает лучшие результаты!!!
    Ссылка
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