Кроос не сыграет с Бетисом из-за повреждения

31-летний хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос не поможет «сливочным» в ближайшем матче.
Немецкий полузащитник пропустит поединок 32-го тура Примеры против «Бетиса» из-за повреждения приводящей мышцы бедра.
Матч «Реал» – «Бетис» состоится в Мадриде 24 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов.
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Источник — AS
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